O empresário Manuel Fino, que ficou conhecido por ser acionista da Cimpor e por ter participado na guerra de poder do BCP (com crédito da Caixa) morreu esta quinta-feira. A informação foi avançada pelo Jornal Económico e pelo Eco, que cita fontes da família. O funeral é esta sexta-feira, em Cascais.

O empresário acabou na falência, como garantiu o filho na comissão de inquérito da Caixa, por ter usado crédito da Caixa Geral de Depósitos para intervir na guerra de poder do BCP – colocando-se ao lado de Paulo Teixeira Pinto, contra Jardim Gonçalves.

O crédito que contraiu junto do banco público para reforçar a posição acionista no BCP, em 2007, levou o grupo empresarial de Manuel Fino à bancarrota. A Investifino ficou a dever à Caixa 259 milhões de euros e, por isso, o empresário teve de entregar as ações da Cimpor à Caixa.