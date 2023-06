Em Bihar, na Índia, uma parte da ponte em construção sobre o rio Ganges colapsou sem provocar vítimas este domingo. O Governo indiano abriu uma investigação sobre o acidente deste fim de semana, a segunda vez que a estrutura cai em um ano.

A ponte de quase 250 metros tem uma superfície de cimento segura por pilares e é a sexta sobre o rio Ganges. Não existem relatos de vítimas nem movimento de pessoas ou veículos na construção antes do desabamento. Vários vídeos do incidente foram registados e publicados nas redes sociais.

A bridge under construction in India has collapsed for the second time in a year, but this time bystanders were there to film its dramatic fall.

The project in Bihar was originally due to be completed in 2020 ⤵️ pic.twitter.com/LJVvAiWTsw

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 5, 2023