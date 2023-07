Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Ao 494.º dia de guerra na Ucrânia, a Rússia voltou a apontar o alvo a Kiev. Recorrendo a drones, Moscovo lançou um ataque aéreo durante a noite, algo que já não acontecia há 12 dias.

De acordo com as forças militares da Ucrânia, os sistemas aéreos intercetaram com sucesso todos os drones e mísseis aéreos, mas os destroços provocaram um ferido e atingiram pelo menos três casas.

Depois de ter recebido a visita de Pedro Sánchez em Kiev, este sábado, Zelensky rumou a Odessa, cidade costeira na margem do mar Negro, onde deixou avisos aos russos. “O inimigo não ditará as condições no Mar Negro, e os ocupantes russos terão tanto medo de se aproximar da nossa Crimeia e da nossa costa do Mar de Azov como os navios russos já têm medo de se aproximar de nossa costa do Mar Negro”, disse Zelensky num vídeo partilhado no Twitter.

O que se passou durante a tarde?

Foi registada uma explosão violenta na cidade portuária de Primorsko-Akhtarsk, na sequência de um ataque a um depósito de combustível.

O Presidente da Ucrânia esteve este domingo em Odessa, cidade costeira na margem do Mar Negro. Num curto vídeo, Volodymyr Zelensky deixou um alerta à Federação Russa, dizendo que os inimigos vão ter “medo” de se aproximar da Crimeia.

As secretas britânicas avançaram que a ​​Rússia cancelou o espetáculo aéreo MAKS por questões de segurança. É a primeira vez em 30 anos.

Quarenta diplomatas e funcionários da embaixada russa em Bucareste deixaram a Roménia no sábado, anunciou a AFP. O pedido para os 11 diplomatas e os 29 funcionários saírem do país, acompanhados das suas famílias, partiu do governo romeno a 8 de junho.

A Patriot Media, propriedade de Yevgeny Prigozhin, vai ser encerrada. O anúncio foi feito pelo diretor do site RIA FAN, um dos mais conceituados do grupo que segue uma linha editorial propagandista, à semelhança dos órgãos estatais russos.

O que se passou durante a manhã?