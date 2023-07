A gama de veículos eléctricos da Ford, hoje composta pelo SUV Mustang Mach-E, o furgão E-Transit e a pick-up F-150 Lightning, esta última não disponível na Europa, será reforçada ainda este ano pelo Ford Explorer, um SUV mais volumoso, mas simultaneamente mais pequeno e barato do que o Mustang Mach-E, concebido sobre a plataforma MEB do Grupo VW. Ao mesmo tempo, a Ford, que fabricou pouco mais de 150.000 Mach-E na fábrica do México nos últimos dois anos, pretende aumentar em 2023 a produção para 270.000/ano, um incremento importante. Contudo, se a produção aumenta, as vendas não sobem ao mesmo ritmo.

Segundo dados que os analistas da Cloud Theory partilharam com a Insider, a Ford conseguiu vender no 2.º trimestre do ano passado 86,4% dos Mach-E em stock a 30 dias, mas este valor caiu para apenas 27,7% no mesmo período de 2023. Isto explica que o construtor tenha mais do dobro do inventário após a primeira metade do ano.

As vendas do Mustang Mach-E caíram 21% no 2.º trimestre de 2023, tendo comercializado 8633 unidades, contra as 10.941 no período homólogo do ano anterior. O responsável pela análise às vendas da Ford, Erich Merkle, prefere chamar a atenção para o facto de 52% dos Mach-E não vendidos estarem em trânsito, o que é fruto da decisão da marca de produzir no México para, a partir daí, fornecer todos os mercados onde está presente, o que obriga a longas deslocações por mar. O problema poderá ser ultrapassado quando os Mach-E fabricados na China, para o mercado local, começarem a ser exportados, ou se avançar a decisão de produzir o Mach-E na nova fábrica para eléctricos que está a montar em Colónia, na Alemanha.

O número de veículos eléctricos da Ford entregues durante este ano subiu, face ao mesmo período de 2022. No entanto, segundo a Insider, enquanto a marca vendeu 70% de eléctricos em stock na primeira metade do ano transacto, em 2023 ficou-se por apenas 39,3%. Isto explica os recentes descontos realizados sobre a totalidade da gama do Mach-E, de momento apenas nos EUA, como forma de incrementar a procura pelo SUV a bateria.