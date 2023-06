O objectivo da Ford é, em 2030, comercializar na Europa apenas modelos exclusivamente a bateria (BEV), no que diz respeito aos veículos ligeiros de passageiros. E, para atingir essa meta, optou por investir 2000 milhões de dólares na histórica fábrica da marca na Alemanha, em Colónia. A unidade de Niehl, operacional desde 1930, enceta agora um novo capítulo na sua história com a entrada em funcionamento do Centro de Veículos Eléctricos (CEV) da marca norte-americana, que será a primeira linha de montagem da marca neutra em carbono a nível global, ocupando uma área de 125 hectares.

Isso vai contribuir para que a Ford atinja, em 2035, a neutralidade carbónica na operação europeia, o que inclui fornecedores e logística, para além da produção. E esta tem uma capacidade anual superior a 250.000 veículos eléctricos no novo centro de Colónia, números que também vão ajudar a marca da oval azul a atingir outra meta: a de alcançar, até ao final de 2026, a produção de 2 milhões de BEV/ano.

O primeiro modelo a sair desta nova linha de fabrico, dedicada a veículos concebidos de raiz para acolher baterias e motores eléctricos, será o Explorer de cinco lugares, revelado recentemente. Este SUV é o primeiro modelo em que a Ford tira proveito da parceria estabelecida com a Volkswagen, pois se os alemães já têm no mercado a nova geração da Amarok com base na Ford Ranger, os norte-americanos só agora vão começar a produzir modelos sobre a base MEB. É nesta plataforma que assenta o Explorer a bateria, que vai chegar ainda este ano, por valores em torno dos 45.000€, para competir com os “manos” do conglomerado germânico, dos Volkswagen ID.4 e ID.5, passando pelo Audi Q4 e-tron e pelo Skoda Enyaq.

A Ford adiantou já que, além do Explorer, do seu novo centro de produção de veículos eléctricos na Alemanha vai também sair um “crossover desportivo”. Será, muito possivelmente, o substituto do Fiesta que, no final deste mês, cessa definitivamente a produção. E, atendendo a que a apetência dos consumidores está claramente virada para uma silhueta crossover, tudo leva a crer que a Ford vai enveredar por este caminho, pois isso permitir-lhe-ia propor um eléctrico mais pequeno e mais acessível. De momento, na Europa, as vendas de eléctricos da Ford devem-se exclusivamente ao Mustang Mach-E (desde 66.922,53€ em Portugal) e à E-Transit (a partir de 55.280€), pois a pick-up F-150 Lightning ainda não chegou ao Velho Continente. Vai chegar, a começar pela Noruega, mas só no próximo ano.

Veja abaixo a abertura do novo CEV da Ford, cerimónia que contou com a presença do chanceler alemão Olaf Scholz: