O ministro das Finanças vai deixar de poder controlar os orçamentos dos restantes ministérios do Governo. A revelação foi feita pelo próprio Fernando Medina que, em entrevista à RTP, anunciou o fim da política de cativações que, até aqui, permitia ao ministro impor às restantes tutelas restrições quanto às verbas do Orçamento de Estado (OE) que podiam ser, efetivamente, utilizadas.

“O Orçamento para 2024 será o primeiro orçamento em muitos anos que não terá cativações” revelou Medina em entrevista ao programa “Tudo é Economia”. “Os ministérios terão disponíveis as verbas que estão orçamentadas e construídas com o realismo do que é a execução dos anos anteriores”, acrescentou.