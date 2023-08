É 1968 e um adolescente de 16 anos entra na sede do KGB em Leningrado.

Os amigos chamam-lhe “Volodya”. Passou os últimos meses a ver o recém-estreado filme “O Escudo e a Espada”, um épico à antiga, com mais de cinco horas, que conta a história de um agente soviético infiltrado na Alemanha nazi.

“Volodya” é Vladimir Putin. Na altura, está obcecado com a ideia de ser um espião e vai perguntar o que é preciso para se tornar num. Na sede do KGB, dizem-lhe que ali não são aceites voluntários: é preciso ser escolhido.

Vladimir Putin acabaria por ser escolhido para isso e muito mais. O espião entrou no Kremlin e montou uma teia de poder e guerra que acabaria na Ucrânia. Pelo meio houve ligações à máfia, traidores eliminados, mentiras a líderes mundiais, amantes secretas e muito dinheiro escondido. Mas algumas coisas já estavam à frente dos nossos olhos.

Depois do sucesso de “O Sargento na Cela 7” — o podcast narrativo que revelou a história do militar português que mais tempo passou em cativeiro durante a guerra de África — e de “Piratinha do Ar”, a história do bom aluno e fã de óvnis que aos 16 anos desviou um avião, chega agora “Um Espião no Kremlin”.

Ao longo de vários meses, o Observador consultou dezenas de livros e artigos de imprensa, assistiu a documentários e ouviu várias entrevistas e podcasts sobre a Rússia. Para compreender como Vladimir Putin evoluiu ao longo dos anos, entrevistou mais de uma dezena de intervenientes diretos, que conheceram pessoalmente o Presidente russo, incluindo um antigo ministro de Putin, um ex-spin doctor da sua equipa, um biógrafo e consultor da Gazprom, um antigo embaixador do Canadá em Moscovo, o ex-chefe da CIA na capital russa, dois ativistas e três jornalistas russos.

Tal como “O Sargento na Cela 7” e “Piratinha do Ar”, esta é uma série para ouvir em seis episódios, que vão estar disponíveis todas as terças-feiras, não apenas no site e nas redes sociais do Observador mas também em todas as habituais plataformas de podcast.

A narração da história está a cargo do ator Marco Delgado e os músicos Martim Sousa Tavares e Manuel Palha são os autores da banda sonora original. O guião e as entrevistas são de Cátia Bruno, a sonoplastia é de Bernardo Almeida e a edição é de João Santos Duarte.