Intrigas, traições, mentiras, envenenamentos e dinheiro. Como Vladimir Putin montou uma teia ao longo dos anos que lhe permitiu chegar ao poder no Kremlin e que terminou com a invasão da Ucrânia. Depois de "O Sargento na Cela 7" e "Piratinha do Ar", "Um Espião no Kremlin" é o novo Podcast Plus do Observador e estreia a 8 de agosto.

