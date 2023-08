Jornada Mundial da Juventude encerrada, Papa Francisco dentro do avião com destino a Roma e António Costa com várias certezas de que este foi um evento que continuará a dar frutos: houve mensagens transversais a todos (políticos incluídos); os portugueses devem estar orgulhosos com o resultado final e ainda é cedo para pensar em futuros grandes eventos — a “estrelinha” (Papa Francisco) já não está em Portugal, mas há muitos peregrinos que ainda não regressaram a casa.

Depois de uma despedida em que as mais altas figuras do Estado (exceção para o presidente da Assembleia da República) marcaram presença em Figo Maduro, o primeiro-ministro reconheceu que a palavra do atual chefe da Igreja Católica “transcende em muito o universo dos crentes” e “toca seguramente aqueles que têm outras crenças e os que não têm crenças” — ainda que não seja, como já disse, “bafejado pela sorte da fé”.

O ambiente em Figo Maduro — em que políticos e membro da Igreja distribuíram cumprimentos e agradecimentos entre sorrisos e abraços — espelhou uma ideia de dever cumprido e o primeiro-ministro tirou notas das mensagens do Papa Francisco. Primeiro sobre a necessidade de “mobilização e inquietação que a juventude”. Depois sobre as “grandes causas que a humanidade tem pela frente como a paz, o combate ecológico e o combate contra as desigualdades e no apoio uns aos outros”. E, por fim, na “mensagem de que só com valores é que uma sociedade é de facto uma comunidade“.

