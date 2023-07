Costa não foi "bafejado pela sorte da fé", mas só vê um "valor imaterial imenso" e os "ganhos que vão ficar" após a JMJ

António Costa passou parte da manhã a visitar instalações da Jornada Mundial da Juventude, afastou polémicas com custos e atirou para o futuro e para os benefícios do que ficará feito no dia seguinte.