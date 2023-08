Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O site especializado em monitorização de voos FlightRadar24 publicou um relatório sobre a viagem do avião EmbraerLegacy 600, em que se acredita que seguiria Yevgeny Prigozhin, onde mostra como até 32 segundos antes da queda, tudo parecia decorrer normalmente. Mas, a partir daí, a aeronave sobe e desce repentinamente até se despenhar em território russo.

O site começou a calcular as posições da aeronave às 17h59 (hora local, menos duas horas em Portugal continental) até uma altitude de 28.000 pés (cerca de 8.500 metros), na qual se manteve a partir das 18h10. A velocidade continuou “consistente” até às 18h19. A partir daí, tudo mudou e, no espaço de 32 segundos, a aeronave passou por várias subidas e descidas de alguns milhares de pés.

Pelas 18h19, “a velocidade vertical diminui drasticamente e a aeronave desce brevemente antes de subir para uma altitude máxima de 30.100 pés [9.174 metros]”. Depois volta a descer para cerca de 27.500 pés [8.382 metros], e a subir para 29.300 [8.930 metros], antes de voltar “a nivelar” por breves instantes. “De seguida desce”, com os dados finais a serem recebidos às 18:20:14 “a uma altitude de 19.725 pés [6.012 metros]”.

À agência Reuters, Ian Petchenik, do site FlightRadar24, disse que, no espaço de 30 segundos, o avião perdeu 8 mil pés de altitude. “O que quer que tenha acontecido aconteceu rapidamente“, afirmou o responsável, admitindo que “depois do que quer que tenha acontecido eles podem ter-se debatido [com os comandos da aeronave]”.

Até esses 30 segundos antes da queda do avião não havia “qualquer indicação de que pudesse haver algo de errado”, garante. O Flight Radar registou a última posição do avião às 18h11, mas continuou a recolher outro tipo de dados durante nove minutos.

O site publicou dois gráficos com os últimos 32 segundos dos dados de altitude que recebeu e da velocidade vertical.

Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram a queda vertiginosa do avião durante alguns segundos e a aeronave envolta em chamas já no chão. As autoridades russas abriram uma investigação para determinar o que aconteceu.

A military plane crashed in the Bologovsky district in the Tver region, Russian media reported. According to preliminary data, 7 people were killed. pic.twitter.com/6mTwfX8PLD — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023

Os EUA e o Reino Unido dizem que embora não haja provas exatas, é “muito provável” que Prigozhin tenha, de facto, morrido. Vladimir Putin reagiu pela primeira vez esta quinta-feira, confirmando a morte do líder do grupo Wagner na queda do avião, e reiterando que o Comité de Investigação da Rússia abriu uma investigação para entender os contornos da queda. Esta sexta-feira, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, apelidou como “uma completa mentira” as alegações de que a Rússia teria algum envolvimento na morte.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também negou envolvimento: “Quando a Ucrânia pedia ao mundo ajuda nos aviões, não era disto que falava”, brincou o Presidente ucraniano.