António Costa teve três oportunidades para falar no Conselho de Estado e em todas optou pela mesma opção: o silêncio. O primeiro-ministro podia intervir no início da reunião, no fim do primeiro ponto (de análise da situação política) e no último ponto (a situação internacional e a Ucrânia), mas Costa esteve sempre calado — o que é raro neste tipo de reuniões, o primeiro-ministro fala sempre (mesmo que seja uma intervenção curta). Já o Presidente da República, sabe o Observador, fez uma intervenção de 20 minutos em que 10 foram a fazer reparos ao Governo sobre a TAP, o estado da saúde e a habitação. Marcelo terá utilizado expressões como “leviandade política” para classificar episódios polémicos da governação.

O Presidente da República foi ao ponto de recuperar um episódio com mais de um ano, quando Pedro Nuno Santos foi desautorizado por António Costa sobre o Novo Aeroporto de Lisboa. As críticas foram ainda centradas nos casos conhecidos na comissão de inquérito à TAP (visando indiretamente João Galamba) e também nos problemas na saúde e na habitação, com Marcelo a recuperar argumentos que utilizou aquando do veto do pacote de habitação.

Marcelo teve uma intervenção mais analítica e genérica em detrimento de críticas mais direcionadas e optou por um tom mais “diplomático“. “Não foi demolidor”, segundo fonte presente na reunião. Ainda assim, o chefe de Estado não deixou de fazer vários reparos, que o primeiro-ministro já estaria à espera, uma vez que o Presidente revelou que já tinha escrito a intervenção antes do Conselho de Estado. Logo, antes de qualquer intevenção de Costa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.