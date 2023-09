Artigo em atualização

Estabilidade, previsibilidade, confiança. Foram estas as virtudes que o primeiro-ministro, António Costa, foi a Évora — onde decorre a rentrée do PS — prometer para o ano político que agora começa. Nomeadamente, num dos setores que geram mais expectativa e debate com a oposição: a redução do IRS, que Costa recusou anunciar através de “números mediáticos” ou promessas “mágicas”. Em vez disso, garantiu que os objetivos continuam estáveis e iguais aos que eram quando o Governo fez a sua previsão para os anos de 2023 a 2027: uma redução de mais dois mil milhões de euros em IRS até lá.

“Não precisamos de chegar aqui hoje a inventar nada”, insistiu, lembrando as reduções de IRS que já levou a cabo enquanto primeiro-ministro.

Ainda assim, mais para a frente dedicou-se a fazer anúncios dirigidos aos jovens, incluindo precisamente uma redução de impostos: as regras do IRS Jovem serão alteradas, passando cada jovem que comece a trabalhar a pagar zero de IRS no primeiro ano, e um montante mais reduzido e progressivo nos quatro anos seguintes; e as propinas dos cursos e mestrados feitos em universidades públicas serão integralmente devolvidas nos primeiros anos de trabalho.