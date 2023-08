O leilão que vai marcar o regresso à política começou em altas. Se até dentro do PS se antecipa há meses que o Orçamento do Estado para o próximo ano precisa de ser “expansionista” — leia-se um meio para distribuir dinheiro às famílias em tempos difíceis –, o PSD decidiu subir a parada e avançar já com as suas propostas para baixar o IRS. Entre socialistas e Governo, o exercício que se vai fazendo é claro: lançar as suas tropas em força contra o PSD e gerir as expectativas para um Orçamento que, sendo mais “simpático” para o bolso dos contribuintes, fará por provar que as contas certas são a primeira prioridade do PS (e que a redução de impostos nunca terá dimensão suficiente para beliscar o equilíbrio orçamental).

“O Orçamento vai ser simpático. Aliás, se não fosse essa a previsão, o PSD não andava agora à procura do menor prejuízo”, atira um alto dirigente socialista. Apesar de tentar sacudir a pressão e passar a bola aos sociais-democratas, o dilema do PS é evidente: nesta altura do campeonato, o Governo está a trabalhar na construção de um Orçamento que devolva dinheiro às pessoas — depois de meses a ser acusado pela oposição de encher os cofres com os efeitos da inflação e com a cobrança de impostos — e que não estrague a reputação que o partido foi tentando construir de gerir as contas com pulso férreo, matando a fama de “despesista” que o assombrava.

No Governo, o plano mantém-se: o Executivo já previa, no Plano de Estabilidade que vai até 2027, reduzir a receita fiscal em 524 milhões de euros no próximo ano. “Não há dúvida” de que a redução continua nos planos e que esse valor será o “mínimo” com que vai trabalhar, assegura-se no Executivo. A partir daí, o que se puder reduzir dependerá da conjuntura e, mais uma vez, do equilíbrio das contas públicas. Esse objetivo virá sempre primeiro e o Governo “não irá desviar-se em nada dessa linha”, promete fonte do Executivo, com os olhos postos na meta da redução da dívida pública.

