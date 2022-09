A Apple revelou esta quarta-feira os novos smartphones topo de gama, com a série iPhone 14, além de mais alguns produtos, como mais modelos na linha Apple Watch ou AirPods Pro atualizados.

A loja da tecnológica para o mercado português esteve inacessível durante praticamente todo o dia, com a indicação de que estava em atualização. Esta é, aliás, uma prática habitual nos dias em que há apresentações de novos produtos da empresa.

Para o mercado português, a versão base do iPhone 14 custará 1.039 euros, com as pré-vendas a arrancar a 9 de setembro. Este modelo, com ecrã de 6,1 polegadas, estará disponível no mercado a partir de 16 de setembro.

Se no ano passado, quando apresentou os iPhone 13 a empresa apostou num iPhone mini, este ano esse modelo caiu por terra. A tecnológica liderada por Tim Cook está a demonstrar um maior apetite por ecrãs de maiores dimensões, lançando este ano um iPhone 14 Plus para “ocupar” o lugar do modelo mini. No nosso país, o equipamento arranca nos 1.189 euros, com um ecrã de 6,7 polegadas. Este modelo chega mais tarde do que o “irmão” mais pequeno, a 7 de outubro.

Os preços mais elevados estão, como sempre, presentes na gama com características mais avançadas, que tem a designação Pro. Também aqui existem dois modelos, que se diferenciam pela dimensão do ecrã. Conforme antecipavam os analistas, é notório um aumento dos preços das versões base dos Pro.

Em Portugal, o iPhone 14 Pro custará 1.349 euros, enquanto o iPhone 14 Pro Max arrancará nos 1.499 euros. Ambos chegam a 16 de setembro.

Pela informação visível no site da Apple, uma das principais justificações para os preços tão diferentes em relação aos Estados Unidos está ligada ao IVA e outras taxas. Para cada um dos modelos a Apple deixa a indicação sobre qual é o valor que o cliente paga em IVA e outras taxas. No iPhone 14, o modelo com o preço mais baixo entre estas novidades, as taxas são de 210 euros, mais de 20% do total pago.

O anúncio global da empresa é sempre feito com os preços em dólares. Nessa divisa, um iPhone 14 custará 799 dólares, um 14 Plus 899 dólares, enquanto os topo de gama 14 Pro arrancam nos 999 dólares e o 14 Pro Max 1.099 dólares.

E os restantes produtos?

A loja da Apple para Portugal também já tem os preços para os restantes produtos apresentados. Na linha de smartwatches, o modelo SE, que tenta ser o mais acessível da gama, arranca nos 309 euros, ficando disponível a 16 de setembro. O Series 8 começa nos 509 euros. O preço mais alto está mesmo reservado para o modelo Ultra, a novidade destinada para atletas com práticas desportivas mais exigentes, que arranca nos 1.009 euros.

Os AirPods Pro vão custar 299 euros cá, chegando ao mercado a 23 de setembro.

Pode recuperar os principais desenvolvimentos do evento no neste liveblog.