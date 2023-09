Este artigo é da responsabilidade da equipa Casas de Apostas Online

A equipa do CasasdeApostasOnline.pt esteve a utilizar os bónus da Betano e vai explicar-lhe como ativá-los e quais são os termos e condições mais relevantes. Como estas ofertas não têm rollover, a equipa considera que não terá dificuldades para convertê-las em saldo real.

Depois do registo, o código promocional da Betano também lhe dá direito aos bónus de primeiro depósito até 50€. Como? Já vai descobrir.

Bónus que Pode Ganhar com o Código Promocional Betano

Após ativar o código promocional da Betano, estes são os bónus que pode receber para apostas desportivas ou casino online:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A equipa do Casas de Apostas Online acredita que a grande vantagem dos bónus de registo é que não exigem depósitos. Assim, poderá experimentar os bónus da Betano sem arriscar o seu dinheiro. As ofertas de primeiro depósito dão-lhe a oportunidade de jogar por mais tempo, com menos investimento.

Gostou das promoções? Vamos agora ver como pode ativá-las, para que possa desfrutar da casa que, na opinião da equipa, tem as melhores ferramentas de apostas em Portugal. Se não vai à bola com o desporto, terá à sua espera mais de 1750 slots e perto de 25 jogos de mesa como blackjack e roleta.

Como Ativar os Códigos Promocionais Betano?

Agora que já sabe quais são os códigos promocionais da Betano, está na hora de ativá-los. Como? É só seguir estes passos:

Entre na página de registo Complete os dois primeiros passos, com as suas informações pessoais Insira o código promocional da Betano (CAOPT ou CAO50) Complete o registo

Se eventualmente se esquecer de introduzir um dos códigos durante o registo, tem 72h para inseri-los no menu da sua conta, na secção “Bónus Disponíveis”.

Depois, as ofertas vão ser creditadas automaticamente. Só deve ter em atenção os prazos e as condições de rollover que tem de cumprir, para poder transformá-las em dinheiro real.

Quanto aos bónus de boas-vindas, pode ativá-los durante o depósito. Só precisa de selecionar um valor superior a 10€ e escolher uma das seguintes opções:

Os Bónus Betano ao Detalhe: Termos e Condições

Chegou o momento de conhecer os bónus da Betano ao detalhe. A equipa do Casas de Apostas Online criou contas para testes, experimentou todas as ofertas e esteve a avaliar a viabilidade para converter em dinheiro real.

Além disso, vai ficar a saber como é que pode utilizar estas promoções. Os termos e condições foram simplificados, para não cometer nenhum erro que invalide os levantamentos.

10 Euros no Registo com o Código Promocional Betano “CAOPT”

A Betano tem um código promocional de 10 euros: o “CAOPT”. Pode utilizar para explorar a secção de desporto e os diferentes mercados de apostas.

Depois de receber a oferta, verifique se está ativa no separador “Bónus Ativos”. De seguida, construa um boletim de apostas e selecione a freebet antes de finalizar o palpite. Não é obrigado a utilizar os 10€ de uma vez, pode dividi-los em vários prognósticos de valor inferior.

Estes são os termos e condições da aposta grátis de 10€ da Betano:

Pode utilizá-la em apostas simples e múltiplas O boletim deve ter odds mínimas de 2.00 Não existe rollover, o que ganhar é creditado em saldo real Tem um prazo de 7 dias

Opinião: Tendo em conta que não existe rollover, o prazo de 7 dias desta oferta é suficiente. A odd mínima de 2.00 também não é muito arriscada, o que lhe permite escolher eventos mais seguros.

50 Free Spins no Registo com o Código Promocional Betano “CAO50”

Os jogadores que preferem experimentar o casino, podem optar pelo bónus 50 rodadas grátis no registo, com o código promocional “CAO50”.

Depois de confirmar se recebeu a promoção, pode abrir a slot machine “Betano Bonanza”. Vai aparecer uma mensagem a questionar se pretende utilizar o bónus, deve clicar em “Jogar Agora”.

Conheça os termos e condições das 50 rodadas grátis do código da Betano:

O valor de cada rodada é 0.20€ Não tem rollover e o que ganhar é convertido em dinheiro real Tem um prazo de 3 dias para utilizar o bónus

Opinião: Este é o melhor bónus de registo dos casinos online legais em Portugal. É o que oferece mais rodadas grátis e um dos poucos que não tem rollover. Como é muito simples de utilizar, o prazo de 3 dias será suficiente.

Existem outros casinos online a oferecer rodadas grátis no registo, como a Solverde e a Nossa Aposta. No entanto são apenas 25 e ambas com rollover, de 9x e 2x, respetivamente.

Bónus de Boas-Vindas para Apostas Desportivas – 50% até 50€

Está preparado para depositar? O código promocional que utilizou para receber o bónus de registo, dá-lhe acesso ao bónus de 50% até 50€, que pode utilizar nas apostas desportivas.

Para ativá-lo é muito simples: basta selecionar a opção “Apostas Desportivas”, na página dos depósitos.

Só poderá receber a oferta e transformá-la em saldo real, se cumprir com os seguintes termos e condições:

O depósito mínimo é de 10€ Só pode apostar em odds acima de 2.00 O rollover é de 5x Tem um prazo de 30 dias

Opinião: O rollover de 5x está bem abaixo do aceitável (20x) e o prazo de 30 dias é muito alargado. Em comparação com outras ofertas, aqui poderá ter menos dificuldades para converter o saldo de bónus em dinheiro real.

Por exemplo, o rollover do bónus de primeiro depósito da ESC Online é de 12.5x e é mais elevado.

Bónus de Boas-Vindas para Casino – 50% até 50€

Se prefere jogar no casino online, o código promocional que introduziu no registo também lhe dá acesso ao bónus de primeiro depósito para casino, de 50% até 50€.

A ativação é igual ao bónus anterior, com a diferença de que deve escolher a opção “Bónus Apostas Desportivas & Casino”, na página dos depósitos. Tal como o nome indica, também pode usar esta promoção nas apostas desportivas, onde se aplicam as condições mencionadas no bónus de desporto.

Para utilizar esta oferta corretamente, deve cumprir com os termos e condições que encontra na página das políticas de bónus da Betano:

O depósito mínimo são 10€ Cada tipo de jogo tem contribuições diferentes para o rollover: slots 100%, roleta e blackjack 10% O rollover é de 12.5x Depois de aceite, a promoção tem uma validade de 14 dias

Opinião: Geralmente, os outros casinos online costumam exigir um rollover de 30x, enquanto que aqui é de apenas 12.5x. É o caso da Bwin, do Casino Portugal, da Luckia e do Bacana Play, todos com rollover entre 30 e 90x.

No entanto, recomendamos que evite a roleta e o blackjack, pois a contribuição é de apenas 10%.

Qual o Melhor Bónus da Betano? Opinião de Especialista

Não sabe qual é o código de bónus que deve introduzir no registo? A equipa do Casas de Apostas Online vai ajudá-lo a decidir:

Depois de testados todos os bónus, podemos dizer que o bónus de registo para desporto é o melhor. Mas porquê?

A resposta a esta pergunta é simples: ao optar pelo bónus de desporto, a probabilidade de ganhar depende da sorte e do seu conhecimento sobre apostas desportivas. Enquanto que nas rodadas grátis, os seus destinos estão entregues por completo à sorte.

Em todo o caso, é provável que fique satisfeito se optar por qualquer uma das promoções.

No que diz respeito às ofertas de boas-vindas, é recomendado que escolha o bónus de casino. Isto porque também pode utilizá-lo nas apostas desportivas, onde se aplicam as mesmas condições do bónus de desporto.

Todas as Promoções com o Código Promocional Betano

Se utilizar o código promocional da Betano em 2023, também vai ter direito às outras promoções que se encontram disponíveis atualmente. Sim, não são só os novos jogadores que são premiados, os “clientes da casa” também recebem ofertas.

A equipa do Casas de Apostas Online vai explicar-lhe o que tem de fazer para recebê-las e e quais são os prémios que pode vir a receber.

Missões Betano

A marca cria missões sempre que existem eventos de maior importância, nas quais pode participar para receber apostas grátis e rodadas grátis.

Veja um exemplo de um desafio em que participamos:

Missão Live Hour: Colocar uma aposta simples ou múltipla, de 3€ ou mais, em eventos ao vivo e com odds mínimas de 2.00

Colocar uma aposta simples ou múltipla, de 3€ ou mais, em eventos ao vivo e com odds mínimas de 2.00 Prémio: Aposta grátis de 3€

Para verificar que desafios é que estão disponíveis, aceda à página do desporto e procure pela opção “Missões”, junto ao filtro de pesquisa por modalidade. De seguida, escolha e aceite uma das tarefas.

Jogo da Semana

É escolhida uma slot machine aleatoriamente todas as semanas e os jogadores são premiados com 50 rodadas grátis, por apostarem um determinado valor nessa máquina. O que ganhar nas free spins, não tem rollover.

Por exemplo, numa das consultas que foi feita à página desta promoção, a slot machine selecionada era a “Lockdown Loot”. Para receber as rodadas grátis, teria de apostar 100€. Noutras semanas, este valor pode rondar os 50€, mas varia sempre.

Se gostou desta oferta, aceda à página do Jogo da Semana e clique no botão “Participar”. Depois, jogue na máquina e vai receber as rodadas grátis assim que cumprir com os requisitos de aposta.

Chuva de Rodadas

Todas as quintas-feiras, os jogadores podem ganhar alguns dos mais de 400 pacotes de 25 free spins.

Para participar, só tem que apostar 0.40€ ou mais, numa das 3 slots que são definidas todas as semanas. Veja quais são na página da promoção. Quando estiver a jogar, poderá ver quantos pacotes é que ainda estão disponíveis no sorteio:

HappyHour

A Happy Hour é uma daquelas promoções que os portugueses adoram, e na Betano está disponível todas as sextas-feiras, das 12:00h às 22:00h.

As ofertas são diferentes todas as semanas, mas geralmente vai ganhar mais de 10 rodadas grátis.

Para receber o bónus, só precisa de apostar no jogo determinado na promoção. O valor mínimo costuma ser de 1€ ou mais e também varia todas as semanas.

Rodada da Casa

Este bónus da Betano consiste numa roda da sorte, que pode girar para receber até 50 rodadas grátis e apostas grátis até 5€.

Vai poder girar a roda uma vez por dia, se tiver depositado 20€ nos 14 dias anteriores. Encontre este minijogo na página das promoções.

Torneios de Casino Online

Os torneios de casino costumam estar disponíveis a cada dois dias e incluem prémios como saldo de bónus e rodadas grátis. Ao adicionarem competitividade a jogos como slot machines, são uma excelente opção para quem se aborrece com facilidade.

Para fazer parte da competição, consulte a página dos torneios, escolha um e clique em “ENTRAR”. Depois, é só jogar nas mesas ou máquinas que estiverem definidas. Os pontos que vai ganhar costumam depender do multiplicador de ganhos.

10 Motivos para Jogar na Betano com o Código Promocional “CAOPT” ou “CAO50

Além de receber uma aposta grátis de 10€ ou 50 rodadas grátis, a equipa do Casas de Apostas Online considera que existem vários motivos para jogar na Betano, com os códigos promocionais que lhe apresentou. Descubra quais são:

1. É uma das Melhores Casas de Apostas em Portugal

Quando o assunto são as apostas desportivas, a Betano ocupa as primeiras posições de todas as listas de melhores casas de apostas em Portugal.

E não é difícil de perceber porquê: vai contar com odds competitivas, mais de 17 modalidades desportivas e ferramentas de apostas exclusivas.

2. Melhores Ferramentas de Apostas

As ferramentas de apostas ajudam-no a descobrir em que eventos vai colocar os seus palpites e até a partilhá-los com os seus amigos.

São as mais completas que a equipa do Casas de Apostas Online já testou, depois de mais de 10 anos de experiência no ramo. Vejamos alguns exemplos:

Bet Mentor: Consiste num construtor de apostas múltiplas. Só precisa de colocar o valor do palpite e quanto pretende ganhar. Vai receber uma sugestão e pode editá-la para que fique a seu gosto ou adicionar tudo ao boletim.

Consiste num construtor de apostas múltiplas. Só precisa de colocar o valor do palpite e quanto pretende ganhar. Vai receber uma sugestão e pode editá-la para que fique a seu gosto ou adicionar tudo ao boletim. Cash Out: É a funcionalidade que lhe permite encerrar as apostas antes do final dos eventos e reaver uma parte do dinheiro. É especialmente útil nas apostas múltiplas, em que sente que não vai acertar em algumas das seleções.

É a funcionalidade que lhe permite encerrar as apostas antes do final dos eventos e reaver uma parte do dinheiro. É especialmente útil nas apostas múltiplas, em que sente que não vai acertar em algumas das seleções. Bet Friends: Permite-lhe partilhar os seus palpites com os seus amigos. Pode criar grupos e escolher quem vê as suas apostas.

3. Experiência de Live Streaming Melhorada

A Betano é um dos sites de apostas que oferecem mais live streams, com 90% de cobertura nos eventos de basquetebol e ténis. Além disso, foi uma das marcas que mais investiu em funcionalidades exclusivas, que melhoram a experiência.

É o caso do xGoals, que lhe diz quantos golos é que são esperados em cada equipa, num evento ao vivo. No telemóvel, também pode acompanhar os jogos em ecrã inteiro e apostar ao mesmo tempo, com a ferramenta Vê e Aposta.

A última novidade são os Replays Betano, que lhe permitem ver repetições dos eventos mais marcantes nos jogos que estão ao vivo, como golos, penalties e marcações. Para já, só está disponível em futebol, mas é possível que venha a ser alargada para outras modalidades.

4. O Casino Online tem mais de 1750 jogos

À data deste artigo, a Betano tem o 2º maior casino online de Portugal, com mais de 1750 slot machines e perto de 30 jogos de mesa, entre roleta e blackjack. Sim, ainda consegue ter mais jogos do que a ESC Online e só é superada pela Solverde.

Depois de experimentar a slot “Betano Bonanza” com as 50 free spins, também pode jogar grátis em quase todo o catálogo, através das versões demonstração.

5. Disponibiliza Aplicação Móvel para iOS e Android

Se gosta de apostar através do telemóvel, pode instalar a aplicação móvel, que está disponível em iOS e Android.

Só precisa de aceder à loja de aplicações do seu dispositivo, pesquisar por “Betano Portugal” e iniciar o download. Vai reparar que a experiência de utilização é muito semelhante à do computador.

Para ativar um dos códigos promocionais através da app, clique no menu da sua conta, aceda ao separador “Bónus Disponíveis” e introduza o código. O bónus da Betano fica automaticamente ativo e pode utilizá-lo como se estivesse no computador.

6. O Apoio ao Cliente funciona 24h por Dia

Quando está a utilizar um site de apostas, podem surgir dúvidas ou dificuldades técnicas. Nessas alturas, pode recorrer ao apoio ao cliente, que neste caso está disponível 24h por dia no chat ao vivo e no Messenger.

Também pode enviar emails para o “apoio@betano.pt” e contactar a linha telefónica (+351) 308 805 085.

De todas as vezes que a equipa do Casas de Apostas Online entrou em contacto com o apoio ao cliente, ficou satisfeita com as respostas que obteve. São muito esclarecedoras, e normalmente chegam em menos de 2 minutos no chat e até 1h no email.

7. MB Way e Multibanco entre os 11 Métodos de Pagamento

Os métodos de pagamento são um dos fatores que fazem com que valha a pena apostar na Betano. Pode depositar através de MB Way e Multibanco, onde o limite mínimo é de 10€. Se optar pelos cartões de crédito/débido, pode fazê-lo a partir de 5€.

A oferta de carteiras virtuais também é muito completa, com a presença de Skrill, Neteller e Revolut.

Se conseguir alguns ganhos com o código promocional da Betano, poderá levantá-los através de métodos como Visa, Paysafecard e claro, por transferência bancária. O limite mínimo depende do que escolher, mas está entre 10€ e 20€.

8. Oferece Levantamentos Imediatos

Os levantamentos imediatos foram lançados em meados de Abril de 2023 e estão disponíveis nas transferências bancárias. Em Portugal, a Betclic é a única casa que também oferece esta vantagem.

Ao invés de aguardar até 5 dias úteis pelo processamento das transferências, vai ver o seu dinheiro disponível em menos de 10 minutos.

9. É uma Casa de Apostas Legal e Segura

Como é claro, ao utilizar o código promocional da Betano, terá acesso a promoções numa das casas de apostas mais seguras em Portugal. Ao estar registada no SRIJ com as licenças 017 e 018, cumpre com todas as medidas de segurança impostas aos sites licenciados.

Por exemplo, o website é protegido com certificado SSL e pode proteger a sua conta com a autenticação de dois fatores. Depois de 10 minutos de inatividade a sessão é suspensa, para que não invadam a sua conta.

10. Adotou Medidas de Jogo Responsável Completas

A Betano teve a preocupação de adotar várias medidas de jogo responsável, ao encontro do que é exigido pelo SRIJ. Isto significa que poderá limitar os depósitos e as apostas, pedir uma pausa ou ativar a autoexclusão.

Os jogadores que tiverem o impulso de cancelar os levantamentos para continuarem a jogar, podem desabilitar a opção. Também existe a possibilidade de ativar um modo de chamada à realidade, que interrompe a sessão de hora em hora, para avisá-lo dos valores que gastou e ganhou.

Outras Alternativas

Para explorar outras casas de apostas em Portugal, a nossa equipa tem mais um bónus exclusivo para oferecer.

Leia tudo sobre o código promocional Solverde e que a conhecer todas as ofertas disponíveis.

FAQ’s: Perguntas Frequentes

Quais são os códigos promocionais da Betano?

Pode utilizar o código “CAOPT” para receber uma aposta grátis de 10 euros. Se prefere jogar no casino, escolha o “CAO50” e vai ganhar 50 rodadas grátis.

Onde introduzir o código da Betano para receber as ofertas?

Deve introduzi-lo no terceiro passo do registo. Depois de criar conta, ainda tem 72h para inseri-lo na secção “Bónus Ativos”, que encontra no menu de utilizador.

Posso utilizar o código promocional de 10 euros da Betano em todos os desportos?

Não existem restrições dos desportos. No entanto, só pode selecionar a freebet em boletins com odds mínimas de 2.00.

Qual é o melhor código de bónus na Betano?

Na opinião da equipa do Casas de Apostas Online, deve escolher o “CAOPT”, para receber a aposta grátis de 10€. Em regra geral, as apostas desportivas são mais seguras, porque tem controlo sobre os eventos que escolhe.

Se receber os bónus de registo com o código promocional da Betano, ainda tenho direito às ofertas de primeiro depósito?

Sim, ao introduzir o código “CAOPT” ou o “CAO50” no registo, também tem direito aos bónus de boas-vindas. Pode escolher o de desporto ou o do casino (multiproduto).

Qual é o bónus da Betano que devo escolher no primeiro depósito?

Deve escolher o bónus para casino, que é chamado de “Multiproduto”. Isto porque poderá utilizá-lo também nas apostas desportivas, com as mesmas condições do bónus do desporto.

Qual é o rollover dos bónus com o código promocional da Betano?

Não existe rollover nos bónus de registo. No caso das ofertas de primeiro depósito, o rollover é 12.5x em casino e 5x em apostas desportivas.

Como ganhar dinheiro com os bónus da Betano?

Não há nenhuma estratégia que garanta resultados, porque o jogo online é uma questão de sorte ou azar. Mas relativamente à aposta grátis, evite odds acima de 2.50, em que a probabilidade de vencer é inferior a 40%.