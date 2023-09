Em antecipação às eleições na região autónoma no próximo domingo, uma sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP divulgada nesta terça-feira — que tomou em consideração um total de 1613 inquéritos — antecipa uma maioria para coligação “Somos Madeira” (PSD/CDS), com cerca de 50% dos votos na região.

Os dados da sondagem apontam ainda que o Partido Socialista fique em segundo lugar, com 23% dos votos, menos 13 pontos percentuais do que o resultado das eleições de 2019. Seguem-se ainda, numa disputa pelo terceiro lugar, o Chega e o Juntos Pelo Povo (JPP), com 7% dos votos cada. Por último, os números preveem que o Bloco de Esquerda consiga 3% (o dobro do resultado das últimas eleições), CDU com 2% e IL e PAN com 1,5% cada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Face à presença parlamentar no governo regional, os dados projetam que a coligação dos partidos de direita mantenha ou aumente o número de deputados eleitos, podendo ocupar entre 24 e 28 dos lugares. Os números sugerem ainda que o Partido Socialista fique com 10 — o que se traduz em metade da força política parlamentar do partido em relação às ultimas eleições na região.

Já o Chega e o JPP podem assegurar entre dois a quatro assentos no governo da Madeira (embora 24% dos 1613 inquiridos queiram o partido de André Ventura excluido do governo regional). Já o Bloco de Esquerda pode eleger entre um a dois deputados, enquanto que a Iniciativa Liberal e a CDU, em último, poderão ou eleger um candidato ou escolher não ter presença parlamentar.

Os dados da sondagem estimam ainda que Miguel Albuquerque — que está à frente do governo da Madeira desde 2015 — tenha 54% dos votos para se manter na presidência da região, seguindo-se o líder do PS da Madeira, Sérgio Gonçalves, com 24%.