O dia 567 de guerra na Ucrânia foi marcado pela confirmação oficial, por parte das Forças Especiais do Exército ucraniano, de que o comandante russo da frota do Mar Negro, Viktor Sokolov, e outros 33 militares morreram na sequência do ataque da última sexta-feira à sede da base naval do Mar Negro, em Sebastopol, na Crimeia ocupada.

Em comunicado, partilhado na rede social Facebook, as Forças Especiais do Exército ucraniano referem que “trinta e quatro oficiais, entre eles o comandante da frota russa do mar Negro, morreram no ataque”. “Outros 105 ocupantes ficaram feridos”, adianta ainda esta unidade do exército. O ataque ucraniano de sexta-feira ao quartel-general da frota russa do Mar Negro foi levado a cabo com recurso a mísseis de longo alcance Storm Shadow, de fabrico britânico, e provocou uma grande destruição no edifício onde estavam reunidos militares russos.

A manhã desta segunda-feira foi ainda marcada pelo discurso do primeiro-ministro húngaro perante o parlamento, em Budapeste. Viktor Órban avançou que a Hungria não vai apoiar a Ucrânia no plano internacional até que Kiev restabeleça os direitos da minoria étnica húngara que vive em território ucraniano.

O que se passou durante o dia?

A Rússia atacou esta segunda-feira a região de Odessa, no sul da Ucrânia, com 19 drones e 14 mísseis, com as autoridades ucranianas a darem conta de duas mortes, um ferido e danos à infraestrutura portuária.

O ataque de um drone ucraniano destruiu várias casas e um edifício administrativo na região russa de Kursk. Simultaneamente, dois drones ucranianos foram destruídos na região de Belgorod, dizem os governadores locais esta segunda-feira.

Duas pessoas morreram e pelo menos três ficaram feridas em Beryslav, cidade na região de Kherson, que foi atingida por mísseis russos.

A Rússia está a realizar uma detonação controlada do que resta da estrutura-sede da frota russa do Mar Negro, em Sebastopol, atingida por um ataque ucraniano, com recurso mísseis de longo alcance, na sexta-feira.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) desmantelou uma rede de espionagem russa na região de Kharkiv.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou, esta segunda-feira, que os primeiros tanques Abrams, de fabrico norte-americano, já se encontram na Ucrânia.

O líder da Câmara dos Comuns no Canadá, Anthony Rota, pediu desculpa depois de ter convidado ao Parlamento no país um ex-combatente ucraniano que lutou ao lado das tropas nazis na II Guerra Mundial.