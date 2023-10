É um escândalo no mundo da moda. O antigo diretor-executivo da marca de moda norte-americana Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, e o marido, Matthew Smith, terão sido os cabecilhas de uma rede de exploração sexual. Jovens modelos eram convidados a eventos, onde eram obrigados a realizar atos sexuais para poderem subir na carreira, ao mesmo tempo que recebiam dinheiro.

De acordo com uma grande investigação da BBC, a colaboração de um outro homem era essencial nesta rede de exploração sexual, servindo de intermediário entre o casal e modelos. Chamava-se James Jacobson, era conhecido como “o homem sem nariz” e aliciava os jovens a irem a eventos em mansões luxuosas e hotéis de cinco estrelas espalhados por todo o globo (de Londres a Marraquexe), algumas vezes sem adiantar que teriam um cariz sexual.

Metade dos doze testemunhas que a BBC recolheu indicavam que nunca souberam que os encontros teriam natureza sexual, enquanto outros perceberam que sim, ainda que tenham ressalvado que os limites inicialmente acordados foram ultrapassados. Todos foram, contudo, pagos para atenderem aos eventos e realçaram que foram aliciados para poderem subir na sua carreira de modelos.

Um desses exemplos terá acontecido com David Bradberry, em 2010. Conheceu, através de um agente, James Jacobson que o convidou para uma sessão de fotos. No entanto, o jovem modelo teve uma surpresa quando chegou ao evento: o intermediário, contou, obrigou-o a fazer “sexo oral” com ele. “Ou então eu não conheceria Mike Jeffries”, recordou, em declarações à BBC.

Mais tarde, o modelo, na altura de 23 anos, conseguiu conhecer Mike Jeffries. Numa das mansões do ex- magnata da moda, David Bradberry garante que foi drogado e depois foi obrigado a ter sexo com o diretor-executivo da Abercrombie & Fitch.

Aproveitando-se de jovens que estavam longe de casa e que estavam a começar a carreira, o diretor-executivo teria uma “máquina bem oleada” e na qual James Jacobson desempenharia um papel fundamental — desde convocar modelos até proporcionar os encontros. Além disso, antes de os jovens se envolverem com o antigo magnata da moda, o intermediário realizaria “testes” os modelos, sempre com um cariz sexual.