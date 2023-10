O antigo rei de Espanha, Juan Carlos I, venceu esta sexta-feira a batalha judicial no Reino Unido contra Corinna Larsen, na qual se vê envolvido há três anos. A justiça britânica anulou o processo de assédio da ex-amante do rei emérito, que exigia uma indemnização de milhões de euros.

Segundo o El País, o tribunal rejeitou a queixa da empresária alemã por considerar que as acusações não encaixam na definição de assédio da lei britânica e por considerar que a jurisdição do Reino Unido não é adequada para julgar o caso.

Durante uma primeira sessão preliminar, em julho, Corinna tinha reclamado uma indemnização de 126 milhões de libras (aproximadamente 146 milhões de euros) por danos psicológicos sofridos. Os advogados do rei emérito, por seu lado, pediam que o caso fosse rejeitado, argumentando que “não tem possibilidades reais de prosseguir”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Corinna Larsen acusou Juan Carlos de assédio, o que teria ocorrido desde 2012, e vigilância ilegal. A alegação foi feita pela equipa jurídica da ex-amante do atual rei emérito de Espanha em dezembro de 2020 em Londres, onde Larsen reside. O ex-monarca terá doado a Corinna uma quantia de cerca de 65 milhões de euros em 2012 através da Fundação Lucum, no Panamá. Contudo quando a relação entre ambos acabou, na sequência da caçada de elefantes que expôs o então Rei de Espanha, quis a devolução do dinheiro, mas a ex-amante recusou-se, o que terá levado Juan Carlos a difamá-la, segundo a queixosa.