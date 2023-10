Se as eleições legislativas se realizassem hoje, o PS voltaria a ser o partido mais votado pelos portugueses (27,6%). Porém, os socialistas ficariam longe da maioria absoluta e com o PSD muito próximo (24,1%). A conclusão está presente numa sondagem realizada pela Aximage para a TVI e CNN Portugal, divulgada este domingo, que indica que a diferença entre os dois partidos está entre a margem de erro o que significa que pode haver empate técnico.

Apesar da forte contestação que o Governo liderado por António Costa tem enfrentado, a probabilidade do PS vencer é maior. Como os sociais-democratas têm rejeitado a possibilidade de uma aliança com o Chega, que se mantém em terceiro lugar com 12,8% das intenções de voto dos portugueses, dificilmente conseguem chegar à maioria absoluta. Isto porque se se coligar apenas com a Iniciativa Liberal (5%) e com o CDS-PP (2,4%) não consegue ir além de 31,5% dos votos.

Por sua vez, os socialistas também vão precisar de mais do que apenas o Bloco de Esquerda (6,7%) e da CDU (4,0%). Para formar uma nova geringonça a fim de alcançar a maioria, o PS — que na sondagem tem uma percentagem que fica longe dos 41,5% alcançados em 2022 — teria de contar com o PAN (3,4%) e com o Livre (2,6%).

A sondagem da Aximage para a TVI e CNN Portugal, que foi feita com base em 601 entrevistas realizadas entre os dias 2 e 5 de outubro, indica que os eleitores com mais de 65 anos são aqueles que mais votam no PS. Existem 5,9% dos portugueses que dizem estar indecisos e 5,5%, se as eleições se realizassem brevemente, votavam em branco ou nulo.