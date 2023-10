A ativista climática Greta Thunberg foi, esta quarta-feira, judicialmente acusada de perturbar a ordem pública, depois de ter sido detida num protesto contra os combustíveis fósseis, no centro de Londres.

Na terça-feira, a Fossil Free London, uma associação contra a indústria dos combustíveis fósseis, organizou uma concentração à porta de um hotel em Londres, para onde estava previsto o Fórum de Inteligência Energética (Energy Intelligence Forum) — previamente chamado de “Petróleo & Dinheiro” (“Oil&Money”) —, que reúne lideres do sector dos combustíveis e governantes.

Os manifestantes bloquearam as entradas do hotel, de forma a impedir a entrada dos participantes na conferência, a que chamam “os Óscares do petróleo”. Segundo a polícia londrina, foi-lhes pedido que saíssem da estrada e continuassem a manifestação no passeio, sendo que os 29 que recusaram acabaram detidos.

Na sequência da detenção, a ativista de 20 anos foi acusada de “não cumprir uma condição imposta ao abrigo da secção 14 da Lei da Ordem Pública”, cenário que se tem repetido nos últimos meses.

Ainda antes da manifestação, Thunberg tinha dito que “as elites da conferência do petróleo e do dinheiro não têm qualquer intenção de fazer a transição. O seu plano é continuar esta procura por lucros destrutiva. É por isso que temos de tomar medidas diretas para acabar com isto e expulsar o dinheiro do petróleo da política. Não temos outra opção senão colocar os nossos corpos à porta desta conferência e perturbá-la fisicamente”, de acordo com o The Guardian.

“Por trás das portas fechadas da conferência sobre petróleo e dinheiro, os políticos sem espinha dorsal estão a fazer acordos e compromissos com lobistas de indústrias destrutivas, a indústria dos combustíveis fósseis”, continuou a ativista sueca. “Pessoas de todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática, causadas por estas indústrias que nós permitimos que se reúnam com os nossos políticos e a quem têm acesso privilegiado.”