No final da tarde deste domingo, uma multidão invadiu a pista do aeroporto de Makhachkala, no Daguestão, um território russo semi-autónomo de maioria muçulmana, depois de um avião com origem em Telavive da companhia russa Red Wings ter aterrado no local. Segundo a agência de notícias russa Tass, 20 pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, durante o incidente, incluindo polícias e civis.

O jornal israelita Haaretz partilhou no X, antigo Twitter, imagens da uma multidão enfurecida à procura das pessoas que estavam a bordo do voo proveniente de Israel. Entoavam gritos antissemitas enquanto invadiram várias zonas das pistas de aterragem, levando a autoridade russa da aviação civil a encerrar temporariamente o aeroporto devido à presença de “invasores” nas pistas.

Noutro vídeo, não verificado, é possível ver aquilo que seria um dos passageiros do voo com origem em Telavive rodeado de pessoas que o interrogam em plena pista do aeroporto. O passaporte é-lhe retirado, ao mesmo tempo que o homem garante ser “uzbeque”, apesar de não saber falar a língua. Um dos homens da multidão grita-lhe que não vai a lado nenhum até que seja tomada uma decisão sobre o que fazer com ele.

Outros vídeos partilhados nas redes sociais mostram centenas de pessoas no interior do aeroporto com bandeiras e símbolos palestinianos. A multidão percorre os corredores do aeroporto, força a fechadura de portas trancadas e acede a locais que não seriam acessíveis aos passageiros, sempre em busca de mais passageiros com alegada origem israelita.