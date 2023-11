Rosalynn Carter, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, morreu este domingo, 19 de novembro, com 96 anos, avançou a AFP.

O Centro Carter anunciou o falecimento da mulher do ex-presidente que falava de Rosalynn como um prolongamento de si próprio. Segundo o comunicado, Rosalynn Carter morreu em casa em Plains, Georgia, “com a família ao seu lado”.

“Rosalynn foi a minha parceira em tudo que conquistei”, declarou, citado nesse comunicado, Jimmy Carter. “Deu-me orientação sábia e incentivo sempre que precisei. Enquanto Rosalynn esteve viva, sempre soube que alguém me amava e me apoiava”. A sua influência na Casa Branca foi referida diversas vezes.

Estava casada com Jimmy Carter, que tem 99 anos e que foi o 39.º Presidente dos EUA (de 20 de janeiro de 1977 a 20 de janeiro de 1981) e Nobel da Paz em 2002, há 77 anos. Desta união nasceram três filhos — Jack, Chip, Jeff e Amy — e 11 netos e 14 bisnetos.

As cerimónias fúnebres serão ainda anunciadas, mas já há um site de tributo — www.rosalynncartertribute.org — com o livro de condolências . This tribute website includes the family’s official online condolence book and opportunities for memorial gifts, as well as an official biography and downloadable photos.