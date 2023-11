José Matos Correia, presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, entende que o partido ficará numa situação muito delicada não conseguir derrotar os socialistas nas próximas legislativas: “O PSD tem de ganhar as eleições. Ponto final, parágrafo”.

Em entrevista ao Observador, a partir do Congresso do PSD, em Almada, o antigo deputado defendeu que o partido tem de recusar a ideia de que está obrigado a coligar-se para ganhar umas eleições. “Custa-me achar que o PSD para ganhar eleições tem de fazer coligações. Incomoda-me a menorização do PSD, que só conseguimos ganhar em coligação”, afirmou.

Relativamente ao cordão sanitário traçado em torno do Chega, José Matos Correia defendeu a estratégia de Montenegro em toda a linha. “Da mesma maneira que o partido não ganhou em nada com governação que teve de fazer cedências à esquerda radical, se PSD fizesse o mesmo com direita radical isso fazia perder a razão e era menorizar a responsabilidade e ambição.”

Sobre o caso de Justiça que determinou a queda de António Costa, Matos Correia sugeriu que o ainda primeiro-ministro pode ter usado um pretexto para concretizar a “pré-disposição” que já teria para sair e deixar as funções.

O social-democrata não deixou de resto de criticar os socialistas que têm atacado diretamente o Ministério Público, em particular António Costa e Augusto Santos Silva. “É preciso coerência e não usar umas vezes o ‘à justiça o que é da justiça e de repente clamamos pela necessidade de ser célere quando afeta interesses ou tática política”.