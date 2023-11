Agravamento de IUC proposto pelo Governo caiu. Carros a gasolina terão subida percentual de IUC maior que veículos a gasóleo em 2024

A PwC realça que “para 2024, em termos percentuais, a subida do IUC em veículos a gasóleo é inferior quando comparada a veículos a gasolina, dado que o adicional do IUC nunca foi atualizado desde a sua criação (Orçamento do Estado de 2015)”.

Assim, por exemplo um Fiat Uno de 1988 a gasolina vai ter um agravamento de 2,9% no IUC (para 17,49 euros), enquanto um Ford Fiesta de 1988 terá uma subida de 2,5% para 14,53 euros.

No âmbito da proposta para o Orçamento do Estado, o Governo pretendeu o agravamento do IUC para carros e motos matriculadas antes de 2007, por incluir na sua fórmula a componente ambiental que está então ausente. O que levaria a que alguns contribuintes acabassem por pagar mais do dobro em 2024 em IUC, conta que subiria em alguns casos a mais de 1000% se considerados todos os anos de ajustamento. Em alguns casos o ajustamento levaria oito ou nove anos a ficar concluído, já que o Governo colocava um travão de 25 euros por ano para a subida, para que o agravamento não fosse feito em apenas um ano. Este agravamento custaria ao Estado 84 milhões de euros.

Agora, em sede de especialidade, a medida caiu. E caiu depois da demissão de António Costa como primeiro-ministro, tendo levado o Presidente a convocar eleições legislativas para 10 de março, mas só dissolverá a Assembleia da República depois de aprovado o Orçamento do Estado para 2024, documento que terá votação final global na quarta-feira.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, quando anunciou a proposta do PS de deixar cair o agravamento proposto pelo Governo garantiu que os “deputados do PS sempre entenderam que deviam fazer proposta de alteração, mas com as eleições antecipadas e considerando que o efeito da medida seria sentido por vários anos, o que seria razoável não era uma medida de mitigação, porque poderia ser insuficiente, mas sim apresentar supressão”. E defendeu que o próximo período eleitoral é o tempo adequado para promover um debate alargado sobre a fiscalidade verde justa.