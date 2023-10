Vinte e cinco euros num ano ou dois euros por mês. Esta tem sido a narrativa do Governo para suavizar na opinião pública o impacto da medida que está a desviar as atenções daquele que era o protagonista escolhido para o Orçamento do Estado (OE) de 2024. Em vez de ser o OE da redução do IRS, passou a ser o OE do “escândalo fiscal” que é o aumento do imposto único de circulação (IUC).

Com simulações que dão conta de subidas de até 1000% no imposto cobrado sobre automóveis e motas anteriores a 2007, e apanhando a boleia de uma petição contra este aumento que já recolheu 270 mil assinaturas, a direita, e o PSD em particular, parece ter escolhido o IUC como principal arma de ataque ao OE e vai propor a sua eliminação em sede de proposta de alteração. À esquerda também se ouviram críticas (o PAN foi um dos partidos que levantou a voz no debate quinzenal com o primeiro-ministro) e até dentro do PS haverá desconforto com uma medida que à partida penaliza rendimentos mais baixos (a quem se associa a posse de veículos antigos). O Governo tem fechado a porta a qualquer recuo neste matéria e António Costa foi categórico no debate quando retaliou face ao “escândalo fiscal” invocado pelo líder da IL, Rui Rocha.

“O escândalo fiscal significa aumento máximo de 25 euros por ano. Faz esse escândalo no ano em que o aumento são 60 euros no salário mínimo nacional, em que um casal com dois filhos e um rendimento de 1500 euros vai pagar menos 874 euros de IRS. Fazer política implica fazer escolhas. O senhor deputado tem de escolher, mais 25 euros de IUC ou 874 euros de IRS? A minha escolha é simples, quero baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho e dos pensionistas, quero maior justiça social. A oposição tem de decidir se a emergência climática é todos os dias ou não”.

