Yaffa Adar passou 50 dias em cativeiro e contou-os um por um. Aos 85 anos, é uma das reféns mais velhas levadas pelo Hamas para a Faixa de Gaza e foi libertada na sexta-feira durante o primeiro dia de tréguas entre Israel e o grupo palestiniano. “Eu sei que estive lá durante 50 dias”, disse aos familiares durante o momento do reencontro num hospital em Israel.

A família foi notificada pelas autoridades israelitas de que a libertação da idosa poderia estar para breve, mas com a incerteza e atrasos que têm marcado as negociações só acreditaram quando a voltaram a ver em segurança. “Até estar aqui em Israel com as Forças de Defesa Israelitas não tínhamos a certeza que ia mesmo acontecer“, reconheceu esta segunda-feira a neta Adva Adar em declarações à CNN.

