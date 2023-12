O antigo líder do PS, Vítor Constâncio, revelou que vai votar nas diretas do PS que começam esta sexta-feira e que qualquer um dos dois principais candidatos (Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro) dá “suficientes garantias de, quem quer que seja que ganhe as eleições” vai seguir o caminho de “modernização e europeização do país”. No programa Direto ao Assunto, da Rádio Observador, Constâncio antecipa que depois das eleições de março haverá “uma situação de maior instabilidade” e que “isso não é bom para a economia”. Noutro plano, vê um futuro europeu para Costa.

Vítor Constâncio diz que não há dúvidas que será “uma situação muito mais instável do que aquela que tínhamos”. De acordo com as sondagens, comenta, é “praticamente inevitável” uma situação em que “não haverá governos maioritários”, o que é sempre “uma situação de maior instabilidade.” O antigo vice-presidente do Banco Central Europeu lembra que “os agentes económicos preferem a estabilidade” e que a situação que se prevê pós-eleições “não é o que de melhor, nos podia acontecer.”

O antigo secretário-geral do PS concorda que Costa “está em condições de vir a poder a ocupar lugares europeus”, mas espera que “entretanto a situação jurídica se esclareça o mais rapidamente possível.” E junta-se às cr´ticas ao Ministério Público: “Visto que, até agora, tivemos o célebre parágrafo, mas não tivemos indícios sobre nada, espero que isso se resolva”. Isso, destaca, “obviamente, facilitaria a possibilidade dele poder encarar a possibilidade de vir a ocupar um importante lugar europeu, situação sobre a qual muito se falava em Bruxelas até há muito pouco tempo.“