Primeiro, era um herói. De seguida, passou a exemplo para tudo e todos. Uns passos depois, tornou-se aquela pessoa que sabemos que existe, que está ali mas que não desejamos que ande por perto. Mais tarde, ascendeu ao papel de vilão – e, para muitos, abaixo disso. Lance Armstrong, hoje com 52 anos, tem um mediatismo na atualidade que não se compara em nada com o que granjeava quando andava a ganhar Volta a França atrás de Volta a França mas nem por isso deixou de ter a vida possível, tendo entrado no reality show Star on Mars da FOX enquanto vai fazendo umas provas de ciclismo de montanha, a sua nova grande paixão após deixar as estradas pela porta pequena. E ainda hoje é recordado por esse momento, eternizado há dez anos na célebre entrevista a Oprah Winfrey onde admitiu todo o esquema de doping utilizado ao longo da carreira.

“Foi sempre assim com Armstrong. Foi o maior traidor de todos, lixou-nos a todos, era tirânico com os seus companheiros e rude com o pelotão. Estava acima de qualquer lei, metia toda a gente no mesmo saco com as suas palavras. Era o mais forte porque fazia mais batota do que os outros! Comprou o sistema. É o maior bandido da história do desporto e voltou a demonstrá-lo. Porque não se cala? Arruinou gerações inteiras. Podia ter talento, mas tiranizou todo o pelotão. Tinha todo o sistema político e desportivo ao lado dele. O ciclismo não merece pessoas como tu. Não digas que pagaste pelos outros, não fomos todos como tu. Não sei como pode falar desta forma. Passou a vida a enganar”, atirou na última semana Jérôme Pineau, ex-corredor que não gostou de ver o norte-americano falar do doping na modalidade, à RMC Sport.

As opiniões podem ser expressas de uma forma mais ou menos contundente mas Armostrong continua a gerar muitos ódios por tudo o que aconteceu e que lhe foi retirando também o que ganhou nesses tempos. A “tábua de salvação” acabou por ser o investimento inesperado que sem se aperceber rendeu muitos milhões mais tarde: a Uber. “Conheci o Chris Sacca quando ele trabalhava com a Google e com o Twitter. Disse-me que estava à procura de investidores e perguntou-me se queria colocar dinheiro num projeto que poderia ser interessante. Sabia que ele era um tipo inteligente e com bons contactos, confiei. Nem sabia que se tratava da Uber, pensei que era para o Twitter. Afinal foi para um fundo minúsculo, que valia uns 3,7 milhões de dólares (3,37 milhões de euros). Dei-lhe 100 mil dólares, agora valem muito mais. Foi isso que salvou a minha família”, explicou sobre o encontro com o conhecido investidor de risco norte-americano.

A par disso, o documentário “Lance” acabou por colocar o corredor de novo em foco, admitindo cada vez mais sem qualquer problema o consumo de doping ao longo de todo o percurso profissional. “Comecei a dopar-me com 21 anos, quando fui campeão mundial. Aí era só cortisona e estimulantes, sabendo sempre o que estava a ingerir. Questionava-me sobre o que iam injetar e sempre tomei essa decisão. Informei-me sobre doping, sabia o que me injetavam e aceitei. Em 1993, os rumores de EPO no pelotão eram muitos. A EPO percorreu todo o pelotão como um fogo selvagem e incontrolável”, confessou Lance Armstrong nessa séria documental onde o pai, Terry, surgiu como “protagonista” ao fazer quase um mea culpa.

Agora, Lance voltou. E voltou para falar mais uma vez sobre o mesmo, no podcast Bill Maher‘s Club Random. Não fugiu novamente do tema. E deu até mais pormenores para não testar positivo em prova.

“Sempre se disse que fui testado umas 500 vezes e nunca falhei um teste. Não é mentira. Não há forma de contornar os resultados. Quando urinava no copo e eles testavam a urina desse copo, era aprovado. Mas a realidade é que grande parte dessas substâncias, especialmente aquela que tem mais impacto, dura quatro horas e meia. Por seu turno, certas substâncias, seja cannabis ou anabólicos ou qualquer um desses, têm períodos mais longos. Podes fumar um charro, sair para conduzir e duas semanas depois testas positivo, porque a vida da substância é superior”, destacou o antigo corredor norte-americano.

“Com a EPO [eritropoietina], que é um combustível de ponta que mudou não apenas o ciclismo mas todo o desporto de resistência, tens um período de quatro horas e meia, sai do corpo muito rapidamente. Com quatro horas e meia, só tens de fazer as contas. Não tinha como contornar os testes…”, acrescentou.