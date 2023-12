É conhecido como o “falcão do Kremlin” que gosta sempre de estar um passo à frente de todos aqueles que querem fazer tremer o regime. No verão de 2022, muito antes de qualquer sinal óbvio, já Nikolai Patrushev, antigo espião muito leal ao Presidente russo, tinha avisado que Vladimir Putin devia ter cuidado com o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Segundo o que apurou uma grande investigação do Wall Street Journal, o chefe de Estado ignorou inicialmente estes alertas, mas o tempo veio dar razão àquele homem que atualmente desempenha o cargo de secretário do Conselho de Segurança da Rússia.

Um ano mais tarde, quando Yevgeny Prigozhin desafiou diretamente Vladimir Putin e começou uma rebelião armada cujo destino final seria Moscovo, foi também Nikolai Patrushev quem tentou resolver a situação e travou a marcha pela justiça iniciada pelo mercenário. Dois meses depois, o antigo espião, que já liderou um dos ramos dos serviços secretos russos, o Serviço Federal de Segurança, arquitetou um plano para matar aquele líder paramilitar. E, mais uma vez, teve êxito.

Ouvindo fontes dos serviços de informações ocidentais e russos, o Wall Street Journal apurou que Nikolai Patrushev desenhou o plano que levou à morte do antigo líder do grupo Wagner. O “falcão do Kremlin” ordenou que fosse colocada, durante uma inspeção de segurança, uma pequena uma bomba debaixo de uma das asas do jato que transportava Yevgeny Prigozhin a 23 de agosto, numa deslocação entre Moscovo e São Petersburgo.

