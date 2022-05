Quem é o "falcão do Kremlin", o homem mais poderoso (depois Putin) e que pode ser o sucessor do atual Presidente?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nikolai Patrushev, o secretário do Conselho de Segurança russo, tem sido apontado como provável sucessor de Vladimir Putin, ou mesmo com substituto temporário –, caso o atual Presidente da Rússia tenha de se ausentar por motivos de saúde.

A hipótese tem sido colocada em cima da mesa face aos constantes rumores de que o líder russo está “numa condição física e psicológica muito má”, nas palavras do chefe dos serviços de informação militar ucraniana, Kyrylo Budanov. Ou nas de um oligarca russo, que numa conversa, a cujo audio a revista New Lines teve acesso, admitiu que Putin está “muito doente com um cancro no sangue”.

Sucessor ou não de Putin, a verdade é que Nikolai Patrushev é um dos que fazem parte do círculo mais restrito do líder russo. São amigos, “pensam da mesma forma”, descreveu o historiador e cientista político Valerij Solovej, citado pelo El Mundo:

São feitos do mesmo material. Ambos têm um objetivo secreto, extremamente simples. Evitar perigos para o Estado, garantindo uma transição gradual que seja decidida por eles e não seja questionada por desafios internos e externos”.

De acordo com o mesmo jornal espanhol, terá sido Patrushev a assegurar a Putin uma “vitória rápida e incondicional” no país de Zelensky.

Aliás, Ben Noble, professor associado de Política Russa no University College de Londres disse à BBC: “O principal grito de batalha foi dele [Patrushev] e há a ideia de que Putin se moveu ao encontro da sua posição mais extrema”.

O “falcão do Kremlin” conhecido pelo “nacionalismo ardente, visão conspiratória do mundo e extensa experiência em espionagem”, como escreveu o Politico em 2017, nasceu na cidade de Leninegrado, atual São Petersburgo. Patrushev é filho de um veterano da chamada “Grande Guerra Patriótica” e a mãe terá sido enfermeira durante o Cerco de Leninegrado, então na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial.

Um ano após finalizar o curso no Instituto de Construção Naval, foi recrutado aos 24 anos para o KGB, onde acabou por se tornar chefe da unidade anti-contrabando e anti-corrupção nos serviços secretos da URSS — e conheceu Vladimir Putin, de quem se tornou amigo íntimo.

Ministro da Segurança da República de Karelia entre 1992 e 1994, Nikolai Patrushev ingressou um ano mais tarde no FSB, o Serviço Federal de Segurança sucessor do KGB, — de que Putin seria diretor entre julho de 1998 e agosto de 1999. Quando o companheiro saiu para se tornar primeiro-ministro da Rússia, foi convidado por Boris Yeltsin a ficar com o lugar. Esteve sempre perto e sintonizado com o atual líder russo, quer no FSB, quer depois no Conselho de Segurança da Rússia — órgão de grande poder, diretamente ligado a Putin, que se pronuncia sobre questões militares e de segurança —, onde é secretário desde 2008.