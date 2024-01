Os protestos dos agricultores franceses continuam esta sexta-feira, dia em que o governo de Gabriel Attal irá anunciar medidas para o setor agrícola, nomeadamente em matéria de legislação ambiental, apoios e ajudas de custo, e importações.

Os protestos incluem ações de grandes federações como o FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), que reúne 22 federações regionais, mas também de sindicatos de produtores agrícolas, pequenas associações regionais e intervenções espontâneas de grupos orgânicos de trabalhadores. Embora de acordo no diagnóstico dos problemas do setor, é possível que, ao longo desta sexta-feira, haja diferentes desenvolvimentos e reações às propostas do governo por todo o país.

O primeiro-ministro francês irá anunciar as medidas numa exploração bovina no Haute-Garonne, departamento que inclui Toulouse, onde se vai reunir com cerca de quarenta agricultores, anunciou o Matignon. Attal, assim como os ministros da Agricultura e da Transição Ecológica, é esperado às 16h30, avança o Figaro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.