A lista de propriedades de Vladimir Putin tem sido amplamente explorada – mas não tem sido fácil obter pormenores concretos sobre as mansões. Esta segunda-feira, o site de investigação russo “Dossier Center” partilhou um vídeo com diversas imagens de drone de uma propriedade na baía de Marialakhti, em Karelia, na zona noroeste da Rússia, já perto da fronteira com a Finlândia. De acordo com a investigação, a propriedade alegadamente pertence ao Presidente da Rússia.

Através de um vídeo partilhado no YouTube, é dito que a propriedade é considerada uma casa de campo do governante russo, que até tem uma cascata privativa. Até ao momento, o Kremlin não emitiu comentários sobre se a propriedade pertence ou não a Putin.

No vídeo, são mencionados três edifícios principais, de aspeto moderno — a “Cabana do Pescador”, o “Celeiro” e a “Estufa” –, que pelas imagens têm pouco em comum com os nomes que receberam, já que são três mansões independentes.

“O Celeiro” é referido como espécie de casa de receção, onde há uma sala de estar, uma destilaria privada e uma sala de chá no segundo andar. No exterior, ainda há uma piscina, um heliporto e um cais para iates. Há ainda outros “pontos de interesse, como uma sauna, um espaço para criação de trutas ou um coreto com vista para o lago, onde o Presidente gosta de apreciar a natureza completamente sozinho”.

A propriedade, com cerca de quatros metros quadrados, é acessível através da água, com um cais privativo, ou do ar, com os vários heliportos. O relato indica que é fortemente vigiada, com vedações alta, vigilância e sensores constantes para monitorização de quem entra e quem sai. Quando Putin está na propriedade – algo que, segundo os locais, acontece pelo menos uma vez por ano – há ainda elementos dos FSO, das forças de segurança russa, a vigiar os acessos.

Uma instalação relativamente recente que, pelas imagens parece uma “caixa” protegida por relvado, com algumas marcações, sugere que o espaço possa mesmo estar protegido por sistemas de defesa aérea, refere o “Dossier Center”.