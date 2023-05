Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

Foi revelada uma rede de túneis subterrâneos secretos existentes no luxuoso palácio do Presidente russo, Vladimir Putin, nas encostas do Mar Negro. As imagens foram divulgadas pela empresa que realizou o projeto.

Conhecido como o “Palácio de Putin”, foi em 2021 que a propriedade — que o Presidente russo nega ser sua — se tornou pública. Avaliada em cerca de 1.200 milhões de euros, está localizada numa arriba com vista para o mar, perto da localidade de Gelendzhik. É composta por uma pista de hóquei no gelo, zona de casino, spa, sala de cinema, adega, vinhas e até tem igreja. À volta estão 17 mil hectares de floresta vedados e protegidos 24 horas por dia.

Se todos os equipamentos eram poucos, debaixo do palácio há mais. O complexo subterrâneo consiste em dois túneis individuais ligados por um elevador que desce até 50 metros de profundidade. Equipados com sistema de ventilação, esgotos e abastecimento de água potável, parecem ter como objetivo fornecer ao Presidente russo uma rota de evacuação conveniente e segura desde o palácio até à costa.

“Esta configuração de túneis tem todos os tipos de segurança“, disse o engenheiro Thaddeus Gabryszewski, citado no jornal Business Insider, acrescentando: “Há um sistema de incêndio. Há água, há esgotos. O objetivo é que alguém sobreviva ou escape”.

As saídas dos túneis surgem abaixo do edifício do palácio, na falésia junto à praia.

De acordo com o jornal The Telegraph, as instalações foram construídas antes de a Rússia ter anexado a Crimeia, em 2014, e acredita-se que tivessem como objetivo proteção no caso de uma revolução ou guerra.

A existência dos túneis só é conhecida porque a empresa Metro Style, responsável pelo projeto, publicou em meados de 2010 imagens das instalações. Apesar de, em 2016, a publicação ter sido removida do site, as imagens da empresa continuam online.

Depois de terem circulado numa comunidade de “diggers” (“escavadores”, em português) — cidadãos que visitam e documentam sites proibidos —, as imagens foram partilhadas com o objetivo de “mostrar o transporte subterrâneo paranóico” de Putin. Segundo o Business Insider, o cidadão russo que as partilhou “esperava que as imagens apressassem o fim do regime”.