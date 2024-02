Yulia Navalnaya anunciou esta segunda-feira o seu compromisso para “construir uma Rússia livre”, apelando aos apoiantes de Navalny para que se juntem a si, num vídeo intitulado “Eu vou continuar o trabalho de Alexei Navalny”.

“Quero viver numa Rússia livre. Quero construir uma Rússia livre”, afirmou a viúva do opositor de Vladimir Putin. “Peço que partilhem a raiva comigo. A raiva, a ira, o ódio para com aqueles que se atreveram a matar o nosso futuro”, declarou, num vídeo citado a Sky News.

Em 2021, quando Alexei Navalny foi detido em Moscovo, uma notícia sobre a agora viúva do opositor ao Presidente russo destacava as suas qualidades como líder. Konstantin Kalachev, um analista político russo, declarou então ao Times of London que Yulia Navalnya estava a afirmar-se em nome próprio, e que tinha o carisma para autonomizar a sua presença. “De mulher de um político, ela está a transformar-se numa política”, disse.

No mesmo vídeo divulgado esta segunda-feira, Yulia Navlnaya destaca a guerra e a corrupção no regime de Putin como bandeiras para a oposição, indicando que sabe “porque Putin matou Alexei” e anunciando que irá revelá-lo “em breve”.

Navalny's widow Yulia:

"I will continue Alexei Navalny's work. Continue to fight for our country together with you…Against war and corruption…And I urge you to stand beside me."

Yulia that she "knows why Putin killed Alexei" and "will soon tell about it" pic.twitter.com/jBEM5M2faf

