Esta terça-feira conhecemos melhor a história por trás do novo podcast plus do Observador. Chama-se “Operação Papagaio” e quer recontar a história de uma das mais bizarras tentativas – tentativas falhadas – de derrubar Salazar e o regime do Estado Novo. Aconteceu em 1959, partiu de uma tertúlia de poetas surrealistas e acreditava no poder de uma só arma: a rádio. Não foi a única tentativa de golpe que marcou os meses que se seguiram à campanha eleitoral de Humberto Delgado, e fracassou como fracassaram todas as outras. Portugal teria de esperar mais 15 anos até que outros conspiradores tivessem êxito, a 25 de Abril de 1974. Por isso mesmo, e porque estamos a comemorar os 50 anos desse mesmo 25 de Abril, vale a pena recordar o Portugal desse tempo e o porquê não apenas do fracasso desses conspiradores, como da longevidade do regime. É sobre isso que falaremos no Contra-Corrente desta terça-feira, onde também estarão os criadores deste podcast.

