A produtora portuguesa Maria Ramos Pinto, o marido Diego Cardoso de Oliveira, de nacionalidade brasileira, e o filho mais velho do casal, Joaquim, foram atropelados mortalmente em São Francisco, nos EUA.

A portuguesa, de 38 anos, e o marido, de 40 anos, esperavam por um autocarro, no sábado, no bairro de West Portal, com os dois filhos: um menino com cerca de ano e meio e um bebé de três meses. A família tencionava passar o dia no jardim zoológico.

Os planos foram interrompidos quando o carro conduzido por Mary Fong Lau, de 78 anos, entrou em sentido contrário na rua e atingiu a paragem onde estava a família, por volta das 12h13 locais (19h13 em Lisboa). O óbito de Diego e do filho Joaquim foram declarados no local, enquanto Matilde morreu no hospital, já no domingo, avançou a CBS News. O bebé, o único sobrevivente, continua hospitalizado devido aos ferimentos graves que sofreu, com um prognóstico reservado.

As testemunhas no local dizem que a condutora entrou na rua em sentido contrário, a uma velocidade entre 80 a 128 km/h. A CBS News refere que não foram encontrados sinais de travagem no local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A condutora foi hospitalizada. Logo no domingo, foi acusada de homicídio automóvel, condução perigosa, condução em contra-mão e ainda condução a uma velocidade perigosa.

A família residia em São Francisco e o casal trabalhava na área criativa. Matilde era há cerca de dois anos produtora executiva da RSA Films em Los Angeles, depois de ter passado cinco anos na mesma empresa, em Londres.

De acordo com o Diário de Notícias, a produtora estudou em Lisboa e emigrou para Londres aos 18 anos, para estudar teatro. Mais tarde, enveredou pela área do casting e virou-se para a produção. Já Diego era diretor criativo na Apple, em São Francisco, e parte da dupla Diego + Caio.

Desde domingo que existe um memorial em homenagem à família no local do atropelamento mortal.