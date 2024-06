Já está disponível para encomenda em Portugal o novo Renault 5 E-Tech, o utilitário francês que substitui o também eléctrico Zoe e que se caracteriza por exibir um ar rétro baseado no Supercinq, a 2.ª geração do modelo, fabricada entre 1984 e 1996. O 5 E-Tech oferece a possibilidade de os condutores nacionais optarem por uma de duas capacidades de bateria e se a mais pequena, com 40 kWh úteis, será proposta por 25.000€ mas apenas em 2025, o acumulador com maior capacidade (52 kWh) é o primeiro a chegar e já em 2024.

O Renault 5 E-Tech eléctrico vai chegar este ano a Portugal com a versão mais cara, por oferecer mais autonomia. A versão equipada com a bateria de 40 kWh vai surgir em 2025 5 fotos

As duas primeiras versões do R5 E-Tech disponíveis no nosso mercado para encomenda são a Techno e a Iconic Cinq, ambas com um motor associado ao eixo dianteiro com 150 cv fabricado pela Ampere, a divisão de veículos eléctricos da Renault, alimentado pelo já mencionado pack de baterias com 52 kWh úteis (que o construtor denomina “Autonomia Comfort”), o qual garante uma autonomia de 410 km e pode ser recarregado a uma potência de 11 kW em corrente alternada (AC) e 100 kW em corrente contínua (DC). Isto permite ao novo eléctrico da Renault ir de 0-100 km/h em 8 segundos, além de aumentar a carga da bateria de 15% a 80% em 30 minutos.

O 5 E-Tech Techno com 52 kWh pode ser encomendado por 33.000€, com a versão mais equipada, a Iconic Cinq, a ser proposta por 35.000€ (veja aqui os preços). Além de diferenças de pormenor, as duas versões distinguem-se pelo equipamento, com a Techno a incluir de série o pack “safety & easy drive” e a Iconic Cinq o pack “winter Comfort” e o pack “full ADAS”. Pode ver aqui e aqui os equipamento das duas versões.

Mas é provável que a maioria dos clientes aguarde o momento em que o R5 E-Tech mais barato esteja disponível para venda. Referimo-nos ao equipado com o pack de baterias de 40 kWh, que pode estar associado a motores com 95 cv ou 122 cv, consoante a versão, e que assegura uma autonomia de 300 km. Esta será a versão mais acessível do 5 E-Tech, cujo período de encomendas arrancará mais tarde, para as entregas aos clientes nacionais terem lugar em 2025. Muito provavelmente porque só então a Renault iniciará a produção em França das baterias para os seus modelos eléctricos, o que reduzirá os custos de fabricação e torna possível cortar consideravelmente o preço do R5 a bateria.