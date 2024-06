O património do grupo Chimarrão, avaliado em dezenas de milhões de euros, estaria a ser desviado por um grupo que se apoderou de todo o sistema informático relacionado com a faturação. Após uma complexa investigação de cibercrime e de criminalidade económico-financeira, a Polícia Judiciária fez esta terça-feira uma mega-operação, cumprindo 25 mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias e três detenções.

“A investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, no âmbito de um processo-crime que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, incide sobre a atuação concertada dos detidos, cujo objeto visa apurar a eventual prática de crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais”, esclarece a PJ, adiantando que “de acordo com os elementos recolhidos, os detidos conseguiram obter total domínio do grupo Chimarrão, controlando todo o sistema informático relacionado com a faturação, fazendo seu aquele que era o património pessoal do fundador e das empresas do grupo”.

As autoridades acreditam que, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, os suspeitos foram “assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos”.

No decorrer das buscas realizadas na operação “Assinatura d’Ouro” foi recolhida e apreendida “prova de natureza documental e digital, bem como a apreensão de imóveis, saldos bancários, participações societárias e viaturas de luxo”.

Os três detidos vão entretanto ser presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.