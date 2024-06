Siga aqui o liveblog da guerra da Ucrânia

A Rússia considerou esta sexta-feira que as declarações do Presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o aumento do apoio militar à Ucrânia mostram que a França está “pronta para participar diretamente no conflito”.

“Digamos que Macron demonstra apoio absoluto ao regime ucraniano e declara que a República Francesa está pronta para participar diretamente no conflito militar”, afirmou o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, às agências russas.

As declarações do Presidente de um país como a França, que é da NATO e da União Europeia, são “extremamente provocatórias, aumentam as tensões no continente e não trazem nada de positivo”, acrescentou, segundo a agência francesa AFP.

Macron anunciou na quarta-feira “uma nova cooperação” com Kiev, com a transferência de Mirage 2000-5 e a formação de pilotos ucranianos em França a partir do verão, para os ter prontos até ao final do ano.

Disse também que a França se oferecia para treinar 4.500 soldados ucranianos em território francês.

Macron negou que as medidas sejam “um fator de escalada”. “Ir treinar alguém na zona ocidental, que é uma zona livre na Ucrânia, não é agressivo”, defendeu.

As tensões franco-russas estão a aumentar desde que Macron levantou a hipótese de enviar instrutores franceses para a Ucrânia e admitiu a possibilidade do envio de soldados franceses para o país.

A Rússia afirmou que não excluiria a possibilidade de atacar soldados franceses se fossem enviados para a Ucrânia.

Desde que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem recebido ajuda financeira e militar dos aliados ocidentais, mas também tem criticado hesitações e atrasos nas entregas de armas.

Os parceiros de Kiev também têm decretado sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.