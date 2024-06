Todos os anos milhares de pessoas reúnem-se para as celebrações do solstício de verão no Stonehenge, monumento com cinco mil anos no Reino Unido. Este ano, os visitantes vão encontrar várias pedras da aldeia arqueológica com um aspeto diferente — foram pulverizadas com um pó laranja por dois ativistas ambientais que apelam a que o próximo governo do Reino Unido coloque fim aos combustíveis fósseis até 2030.

O movimento “Just Stop Oil” reivindicou, através das redes sociais, o ataque que decorreu na quarta-feira de manhã. Em comunicado citado pela BBC, o grupo identificou os dois ativistas. Niamh Lynch, uma estudante de 21 anos de Oxford, e Rajan Naidu, um idoso de 73 anos de Birmingham, correram para o monumento com pulverizadores que espalharam o pó pelas pedras. Os dois acabaram detidos pelas autoridades britânicas.

???? BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

???? 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

???? Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024