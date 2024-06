A polícia espanhola pôs fim às buscas pelo jovem britânico Jay Slate, desaparecido em Tenerife, uma ilha das Canárias, desde o dia 17 de junho. No entanto, as autoridades locais reforçam que o caso continua em aberto.

“A operação de busca já não está ativa, mas o caso continua em aberto e há várias linhas de investigação”, informou a porta-voz da Guarda Civil espanhola à agência de notícias Reuters.

Depois de um apelo da Guarda Civil, vários voluntários juntaram-se à polícia, no sábado, naquela que foi a última operação de busca pelo jovem de Lancashire perto da ravina de Masca, a norte da ilha — local onde o seu telemóvel foi localizado pela última vez. A missão acabou por agregar mais de 30 pessoas.

Desde o desaparecimento que vários agentes da polícia, de equipas de salvamento e dos bombeiros têm procurado o britânico de 19 anos, com recurso a cães de busca, drones e helicóptero. Contudo, por ser uma região rochosa, de difícil acesso, a operação demorou mais dias do que o antecipado, segundo comunicou a Guarda Civil à Reuters.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já ao canal de notícias britânico Sky News, as autoridades espanholas revelaram que ainda não descartaram a hipótese de se realizarem buscas a sul da ilha.

Jay Slate estava de férias na ilha espanhola com os amigos, tendo sido visto pela última vez no evento de música NRG, organizado no clube noturno Papayago, no final do dia 16 de junho. Depois de sair do clube, entrou num carro em direção a um alojamento local em Masca com mais dois homens. No dia seguinte, foi visto no Parque Rural de Teno — a 11 horas a pé do local onde se encontrava hospedado — a tentar apanhar um autocarro. Ofelia Medina Hernandez admitiu à Sky News ter chegado a falar com o jovem para lhe dizer que o autocarro ainda demorava duas horas, mas Slate começou a caminhar “depressa”.

O último registo de contacto com o adolescente foi efetuado às 8h30 desse mesmo dia, numa conversa telefónica com um amigo que estava de férias com ele. Nesta conversa, Jay Slater afirmou estar de regresso ao alojamento a pé e que estaria perdido, precisando de beber água — tinha 1% de bateria no telemóvel. Brad Hargreaves, numa conversa no programa This Morning do canal televisivo britânico ITV, admitiu ter estado em vídeochamada com o amigo, na qual viu os seus pés a “deslizar” pela colina abaixo.

Perante o desaparecimento, também a família do jovem se juntou à investigação e veio a público revelar uma foto que pensa ser do adolescente captada pela videovigilância de uma região vizinha.