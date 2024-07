Não houve lágrimas. Mas houve emoção bem evidente. Cristiano Ronaldo já entrou para o relvado para o Portugal-Eslovénia de rosto tenso, percebendo que se tratava de um jogo decisivo, em que só valia vencer. E também que o próximo adversário, em caso de triunfo, seria a França, a equipa da final de 2016, aquela que a deixou em lágrimas depois de se lesionar a meio do jogo que valeria o título de campeão Europeu.

Desta vez o capitão não deixou que o choro fosse visível, mas os olhos estavam molhados e as redes não deixaram passar o momento. Há vários vídeos que mostram Cristiano Ronaldo claramente emocionado enquanto entoa o hino, com os colegas, e também com a equipa técnica: porque Roberto Martínez já sabe a Portuguesa de cor.

Cristiano Ronaldo during Portugal's national anthem tonight, he's ready for the knockout match

Watch the #EURO2024 Round of 16 match

