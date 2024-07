Depois de deixar um rasto de destruição nas Caraíbas e causar pelo menos dez vítimas mortais, o furacão Beryl baixou para a categoria 2 e desloca-se em direção à Península de Iucatã, no nordeste mexicano, depois de passar pelas ilhas Caimão.

É a primeira vez que um furacão do Atlântico é registado tão cedo e sobe de categoria 1 para uma tempestade de categoria 4 em menos de 10 horas fora de setembro. É a segunda vez que a categoria 5 é atingida no mês de julho — o furacão Emily já o tinha feito em 2005, segundo o Centro Nacional de Furacões.

Nos últimos dias, o furacão, além de causar a morte a seis pessoas nas Caraíbas, danificou 90% das casas em duas ilhas de São Vicente e Granadinas, destruiu partes de casas e edifícios em Granada. Depois de matar três pessoas na Venezuela em inundações e deslizamentos de terra o cenário repetiu-se na Jamaica onde uma pessoas morreu e milhares ficaram sem eletricidade na quinta-feira, antes de passar pelas Ilhas Caimão onde chuvas fortes e ventos se fizeram sentir.

O governo mexicano já emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas torrenciais de 150-250 mm, rajadas de vento de 175-225 km/h, e elevada agitação marinha com ondas a poderem atingir entre 4 a 6 metros. A agência metereológica mexicana e o Centro de Furacões norte-americano continuam a trabalhar em colaboração, já que está prevista a chegada do furacão ao sul do Texas (EUA) no fim-de-semana.

Hurricane conditions starting to occur in the Yucatan Peninsula within the hurricane warning area. Please shelter in place as these life-threatening conditions occur today.

