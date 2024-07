Siga aqui o nosso liveblogs sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente norte-americano, Joe Biden, sublinhou nesta quarta-feira que o compromisso de grande parte dos Estados-membros de cumprir o objetivo de investir 2% do seu PIB em Defesa demonstra o esforço conjunto de defender “cada centímetro do território”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esse investimento, acrescentou no início da sessão plenária da Conselho do Atlântico Norte, envia uma mensagem ao mundo de que “todos os membros da NATO estão empenhados em fazer a sua parte para manter a aliança forte”.

O Conselho do Atlântico Norte, principal organismo de decisão política dos aliados da NATO, reúne-se nesta quarta-feira ao nível de chefes de Estado e de governo no segundo dia da cimeira em Washington centrada no apoio à Ucrânia face à invasão russa e rearmamento dos países europeus.