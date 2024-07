Já é possível viajar entre Lisboa e Porto a ouvir sempre a Rádio Observador. Entrou em funcionamento a frequência 94.0 FM, que cobre a região de Leiria e ajuda a melhorar o sinal das emissões no litoral centro.

Poucos dias depois de novo recorde de audiências — 2,1% de Audiência Acumulada de Véspera — a nível nacional, a Rádio Observador continua a melhorar a cobertura e a chegar a cada vez mais ouvintes, que todos os dias nos escutam no carro, em casa ou no trabalho.

Com a entrada em funcionamento desta antena em Leiria (94.0 FM) aumenta para seis o número de frequências disponíveis: Grande Lisboa — 93,7 FM e 98,7 FM; Grande Porto e Braga — 98.4 FM; Distrito de Aveiro — 88.1 FM; Ribatejo e Oeste — 92,6 FM. Fica garantida uma boa cobertura na zona litoral entre os distritos de Setúbal e Viana do Castelo e levar a Rádio Observador a centenas de milhar de ouvintes. E não é preciso mexer no rádio do carro, os aparelhos têm capacidade de encontrar a melhor frequência para a rádio que está a ouvir à medida que avançam no território.

Além das emissões em FM, a Rádio Observador está sempre disponível e em todo o mundo através da emissão online. E claro, se não ouviu em direto, poderá sempre escutar em podcast o programa favorito ou algo que lhe chamou a atenção. Toda a nossa emissão está disponível on-demand, numa analogia às boxes das operadoras de televisão por cabo.

Há cinco anos, desde a primeira frequência instalada no concelho do Seixal, que a Rádio Observador continua a crescer em cobertura e em número de ouvintes. As últimas horas, as emissões especiais, os debates e as entrevistas, que fazem a diferença, são já imagens de marca das nossas emissões e vão continuar “aconteça o que acontecer”, o lema da nossa rádio.