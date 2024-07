A audiência nacional da Rádio Observador aumentou de 1,5% para 2,1% de Audiência Acumulada de Véspera, o que representa uma subida de 40% face à vaga de abril, segundo o Bareme Rádio da Marktest, hoje divulgado.

A audiência mantém uma rota ascendente e consolidada ao longo dos cinco anos da Rádio Observador, assinalados a 27 de junho. O reach semanal também aumentou a nível nacional de 3,3% em abril para 3,8% em junho e o share subiu de 1,8% para 2% em igual período.

Em Lisboa, a Rádio Observador foi, nos últimos meses, mais ouvida do que a Antena 1. Segundo os mesmos dados, a estação com sede no bairro de Alvalade teve uma audiência média de 4,5% na capital e a estação pública ficou-se pelos 3,8%; a TSF está apenas a 0,1 pontos percentuais de distância com 4,6%.

Somadas as duas grandes Regiões Marktest de Lisboa e Porto, a Rádio Observador aumenta a audiência de 3,4% para 3,9% ultrapassando a Antena 1, que cai de 5,2% para 3,6% e fica imediatamente atrás da TSF, que desce neste indicador de 5% para 4,3% também também nos meses de abril, maio e junho.

A Rádio Observador prossegue o esforço de aumentar a cobertura nacional e chegar a cada vez mais ouvintes através da emissão em FM, online e em podcast.

Esta vaga (designação oficial dos períodos analisados para determinar audiências) confirma o ritmo de crescimento e os valores recorde registados em abril.

Aconteça o que acontecer, a Rádio Observador continuará a interromper a emissão, sempre que se justifique, a acompanhar os grandes acontecimentos nacionais e internacionais, a promover os debates sobre os temas do momento e a ouvir os protagonistas.