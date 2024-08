O líder supremo iraniano, o aiatola Ali Khamenei, emitiu uma ordem para o Irão atingir Israel diretamente. Trata-se de um ato de retaliação pelo ataque em Teerão que provocou a morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, que o Irão e o grupo palestiniano atribuem a Israel.

Três fontes iranianas, incluindo dois membros da Guarda Revolucionária do Irão, disseram ao New York Times que a ordem foi transmitida na manhã de quarta-feira durante uma reunião de emergência, pouco depois de ser anunciada a morte de Haniyeh.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em abril deste ano, o Irão já tinha lançado uma vaga de mísseis e drones contra Israel em resposta a um ataque que atingiu a embaixada iraniana na Síria e provocou a morte de vários comandantes. Na altura as autoridades israelitas disseram que a maior parte dos ataques foram intercetados graças às suas defesas e ao apoio de países aliados.

O Irão estará agora a considerar lançar uma combinação de mísseis e drones. O objetivo será atingir alvos militares nas proximidades de Telavive e Haifa, indicaram as mesmas fontes ao New York Times, acrescentando que vão evitar atingir alvos civis. Uma opção que também está a ser considerada passa por preparar um ataque coordenado do Irão e outras frentes onde possui forças aliadas, incluindo o Iémen, a Síria e o Iraque.

O jornal norte-americano refere ainda que Khamenei já instruiu os comandantes militares da Guarda Revolucionária e o exército a prepararem planos tanto de ataque como de defesa na eventualidade de uma expansão da guerra.

Na manhã desta quarta-feira, o líder supremo do Irão já tinha prometido uma “punição severa” contra Israel pela morte do líder do Hamas. “Com esta ação, o regime sionista criminoso e terrorista prepara o terreno para uma punição severa para si próprio“, disse Khamenei, em declarações difundidas pela agência iraniana Irna e citadas pelo The Times of Israel. “Consideramos que é nosso dever vingar o seu sangue, já que foi martirizado no território da República Islâmica do Irão”, assinalou ainda.