A praia fluvial de Vale de Juncal, no concelho de Mirandela, já regressou à normalidade depois de ter sido desaconselhada para banhos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disse esta segunda-feira à Lusa fonte da autarquia local.

Segundo o publicado pela APA, a água foi desaconselhada a 31 de julho.

O motivo, de acordo com o descrito, foi enquadrado em risco de contaminação microbiológica da água.

Contactada na sexta-feira, fonte da autarquia de Mirandela explicou à Lusa que, devido a uma falha elétrica momentânea numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) a montante, foram libertados resíduos na água.

As inconformidades foram detetadas de imediato nas análises regulares.

A avaria foi resolvida e, segundo a mesma fonte, esperava-se a autorização da APA para retirar os avisos.

A APA disponibiliza, por zona do país, as praias desaconselhadas e interditadas durante as épocas balneares.